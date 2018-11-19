Волгоградские промышленники помогут властям построить объездную дорогу

На территории Волгоградской области построят объездную дорогу. Деньги на ее строительство собирают региональные промышленные предприятия. Решение об оказании помощи в реализации проекта было принято на совещании представителей индустриального комплекса.

Как пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете промышленности, это будет полноценная автотрасса, которая пройдет в обход Волгограда. Она должна освободить основные городские трассы от транзитного транспорта. Кроме того, дорога упростит перевозку грузов через территорию Волгоградской области в страны Центральной и Средней Азии.

Протяженность трассы составит 71,4 км, стоимость ее строительства — около 34 млрд рублей. Дорогу начнут строить с самого южного участка в Красноармейском районе. Там расположен путепровод, который необходимо разгрузить от большегрузов в кратчайшие сроки. Для того чтобы это сделать, строителям понадобится помощь местных промышленников.

Оказать поддержку в реализации этого проекта пообещали представители 13 областных предприятий. Они обещают предоставить железобетонные блоки, тросы, металлоконструкции, светодиоды и геотекстиль. По проекту первый этап работ должен завершиться осенью 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что в Волгограде началась приемка отремонтированных дорог. К ней готовы почти все объекты ремонта.