Парк со смотровой площадкой благоустроят в Сахалинской области

В Невельске Сахалинской области объявлен тендер на разработку проекта парка со смотровой площадкой. Зона отдыха разместится на улице Береговой.

Начальная цена контракта составит 1,5 млн рублей. Победитель должен спроектировать заасфальтированные площадки для парковки, тротуары, предусмотреть подпорные стенки в местах перепада рельефа. Непосредственно в зоне отдыха должны появиться скамейки, вазы, спортивные и игровые площадки, а также велосипедная дорожка и роллердром. Об этом пишет ИА SakhalinMedia. Вдоль пешеходных путей в проекте должны быть заложены уличные светильники.

Итоги торгов будут подведены 30 ноября, проект же должен быть составлен до 30 декабря.

Ранее сообщалось, что в Липецке архитекторы предлагают реконструировать бывшую курортную гостиницу в Петровском проезде, которая является объектом культурного наследия. У здания можно сделать функциональное подземное пространство, необходимо построить два флигеля и обустроить смотровую площадку.