Программу XI кинофестиваля «Мужская роль» обнародовали в Пензе

В Пензе с 30 ноября по 2 декабря 2018 года пройдет XI кинофестиваль «Мужская роль». Сегодня, 19 ноября, стала известна программа фестиваля.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», зрителям представят игровые фильмы «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Облепиховое лето» Виктора Алферова, «Вечная жизнь Александра Христофорова» Евгения Шелякина, «Человек, который удивил всех» Александра Чупова и Натальи Меркуловой, а также «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.

Неигровые картины покажут в двух программах — «Герои документального экрана» и «Память кино». Пока не уточняется, на каких площадках будут проходить показы.

Кинофестиваль впервые прошел в 2007 году. Он посвящен первому профессиональному русскому актеру Ивану Мозжухину.

Ранее Европейская киноакадемия представила претендентов на звание лучшего фильма 2018 года. Они опубликованы на сайте киноакадемии.