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В Германии вооруженный мужчина взял в заложники сотрудницу заправки

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В Германии в городе Бохум (Северный Рейн-Вестфалия) вооруженный мужчина взял в заложники сотрудницу заправочной станции. Об этом 19 ноября сообщает телерадиостанция RTL.

Полиция приехала к заправке и оцепила все близлежащие районы. Позже правоохранителям удалось наладить контакт с преступником и задержать его.

В Twitter полиции отмечается, что заложница не пострадала. Стражи порядка проводят следственные действия на месте инцидента, версия теракта исключается.

5 ноября сообщалось, что в Италии задержали мужчину, захватившего заложников в почтовом отделении. Отмечается, осужденный за связи с мафией, удерживал сотрудников почты около шести часов. Изначально в заложниках находились пять человек, но захватчик вскоре отпустил кассира, которой стало плохо.

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