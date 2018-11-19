Шесть детей заболели пневмонией в Иркутской области

Рост заболеваемости пневмонией зафиксирован в Жигаловском районе Иркутской области. За неделю заболели шестеро детей и двое взрослых.

О росте заболеваемости сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты уточняют, что эпидемическая ситуация не наблюдается. Предарительный диагноз внебольничной пневмонии был выставлен 12 пациентам, заболевание подтвердилось у шести детей и двух взрослых. Детей с осложнениями направили на лечение в Иркутск, сообщает ИА IrkutskMedia.

Заболеваемость ОРВИ в муниципалитете остается ниже эпидпорога на 4,7%, за медицинской помощью в течение недели с клиникой гриппа обратились 22 человека.

Ранее сообщалось, что в Псковской области был превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет.