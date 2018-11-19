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Камера сняла момент покушения на консьержку в Москве

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Камера наблюдения зафиксировала попытку покушения на московскую консьержку. Запись опубликовало следственное управление СК РФ.

На кадрах видно, как предполагаемый злоумышленник с бутылкой в руках стоял под дверью подъезда, потом проник внутрь, спустился по ступеням и прошел к комнате консьержки. Затем мужчина подпер неким предметом дверь, который затем загорелся. 

57-летней консьержке чудом удалось выбраться из горящего помещения, выбив дверь. При этом она получила термический ожог предплечья и кисти правой руки, сообщает телеканал «360».

Правоохранители уже задержали 38-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины. Сам он заявил, что в момент происшествия был пьян, а консьержка не пустила его к девушке. Поступок свой он объяснить не смог.

Ранее 19 ноября сообщалось, что в Москве грабитель напал на школьницу и прыгнул в Москву-реку.

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