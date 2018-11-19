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Два человека погибли в ДТП в Дзержинске

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В городе Дзержинск Нижегородской области автомобиль врезался в столб. Погибли два человека. Об этом сообщает отдел безопасности УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла в субботу, 17 ноября, около 19:46, на 4-м км автодороги Дзержинск – завод «Пластик». По данным ГИБДД, 53-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 48-летний пассажир погибли на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.

30 октября в Навашинском районе Нижегородской области перевернулась иномарка, которой управлял пьяный 42-летний мужчина. Оказалось, что он вез 19-летнего и двух 16-летних пассажиров. Все они и водитель получили различные травмы.

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