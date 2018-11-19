Бывшего кассира банка «Открытие» заподозрили в причастности к краже

В Казани задержали бывшего кассира офиса банка «Открытие», которую подозревают в пособничестве в краже оттуда 230 млн рублей. Следствие не исключает, что 46-летняя женщина является сообщницей бывшего руководителя офиса Олега Поляха.

Как уточняет портал Inkazan.ru со ссылкой на правоохранительные органы, женщина меняла иностранную валюту на муляжи, а потом вносила недостоверные сведения в данные первичного банковского учета. Суд Казани избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

18 сентября 2018 года в полицию поступило заявление о краже из казанского офиса банка «Открытие» крупной суммы денег. Недостача была обнаружена во время ревизии службой безопасности. Главу офиса объявили в розыск.

Ранее сообщалось о том, что из банкомата на проспекте Андропова в Москве украли 8 млн рублей.