Контрабанду 40 т мазута из Италии пресекли в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в морском пункте пропуска пресекли контрабанду крупной партии горюче-смазочных материалов. На борту судна, которое прибыло из Италии, пограничники и таможенники обнаружили 42 т незадекларированного мазута.

Как сообщает RostovGazeta, груз оценили более чем в 600 тыс. рублей. ГСМ конфисковали, нарушителю грозит крупный штраф. Решается вопрос о возбуждении дела в отношении капитана судна. Мазут передали в таможню.

Ранее сообщалось о том, что в Греции суд приговорил к 290 годам тюрьмы гражданина Грузии. Его обвинили в нелегальной перевозке мигрантов и в участии в аварии, в которой погиб иранский иммигрант.