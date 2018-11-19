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Первый молодежный центр откроют в Якутске

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Культурно-досуговое заведение для молодежи откроют в Якутске на базе экстрим-парка. Площадку планируют запустить в 2019 году.

С предложением открыть специализированный центр для молодежного поколения выступили участники неформальной встречи с главой Якутска Сарданой Авксентьевой. Она проходила в крытом экстрим-парке «Арена.31». Активисты сообщили, что в центре сможет проводить время молодежь Строительного округа. Если эксперимент окажется удачным, подобные центры можно будет открыть и в других районах города. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Средства на открытие центра в бюджете Якутска пока не предусмотрены, однако власти пообещали поддержать проект в 2019 году. В настоящий момент ведется поиск финансирования.

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