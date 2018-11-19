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Затонувший в Мурманске плавучий док будут поднимать

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Фото: ТАСС/Лузик Андрей
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Затонувший в Мурманске в ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» плавучий док ПД-50 точно будут поднимать, сообщил журналистам 19 ноября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на форуме «Антиконтрафакт-2018».

«Док точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода. Другой вопрос — каким способом и в какой период», — цитирует министра агентство «РИА Новости». По его словам, на месте уже работает водолазная бригада.

Мантуров уточнил, что проблема с затонувшим доком никак не повлияет на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова». Есть несколько вариантов решения проблемы. «Либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м заводе, <…> либо рассматривается вопрос по приобретению готового дока. У нас еще есть вариант по использованию сухого дока на Севастопольском заводе», — пояснил министр.

 

Плавучий док ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске полностью затонул при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов» 30 октября. Одновременно на палубу упали башенные краны, в результате чего пострадали несколько человек и конструкции судна. 13 ноября сообщалось, что серьезных повреждений авианосец не получил. Ожидается, что ремонт и модернизация российского авианесущего крейсера должны завершиться в 2022 году.

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