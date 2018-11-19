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Дорогу к госгранице реконструируют в Приморском крае

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Участок дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница будут реконструировать в Приморском крае. В дальнейшем он станет частью международного транспортного коридора «Приморье-1».

В планах значится расширение проезжей части, строительство моста через реку Славянку и пункта весового контроля. Из бюджета Приморья выделено 887 млн рублей. Тендер объявил департамент госзаказа Приморского края, его итоги будут подведены 10 декабря. Участок с 13-го по 20-й км должен быть сдан до 13 декабря 2019 года, сообщает ИА UssurMedia.

Реконструкция требуется в связи с растущим грузопотоком и увеличением пассажирского потока. Транспортный коридор «Приморье-1» станет частью коридора «СуйФэньхэ», который объединит морские перевозки через порты Владивостока, Восточного и Находки с сухопутными перевозками в сторону Китая.

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