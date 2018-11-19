В Москве грабитель напал на школьницу и прыгнул в Москву-реку

Полицейские в Москве задержали мужчину, который напал на школьницу, а после прыгнул в Москву-реку, пытаясь скрыться. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел вечером 17 ноября в Таганском районе столицы. В полицию около 21:00 мск поступило сообщение, что в пойме реки Москвы в районе Краснохолмской набережной находится мужчина. Спасатели вытащили его на берег и госпитализировали. Позднее к правоохранителям обратилась бабушка пострадавшей одиннадцатиклассницы, которая сообщила, что неизвестный мужчина пытался силой отнять у нее деньги и мобильный телефон, нанес несколько ударов по голове и попытался задушить, но скрылся, так ничего и не забрав.

Следователи установили, что спасенный из реки 40-летний безработный мужчина и был нападавшим на несовершеннолетнюю. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает телеканал «360».

Ранее в ноябре сообщалось, что под Красноярском десятилетняя девочка-каратистка отбилась от педофила.