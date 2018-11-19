Прямой эфир

В Москве грабитель напал на школьницу и прыгнул в Москву-реку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Москве задержали мужчину, который напал на школьницу, а после прыгнул в Москву-реку, пытаясь скрыться. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел вечером 17 ноября в Таганском районе столицы. В полицию около 21:00 мск поступило сообщение, что в пойме реки Москвы в районе Краснохолмской набережной находится мужчина. Спасатели вытащили его на берег и госпитализировали. Позднее к правоохранителям обратилась бабушка пострадавшей одиннадцатиклассницы, которая сообщила, что неизвестный мужчина пытался силой отнять у нее деньги и мобильный телефон, нанес несколько ударов по голове и попытался задушить, но скрылся, так ничего и не забрав.

Следователи установили, что спасенный из реки 40-летний безработный мужчина и был нападавшим на несовершеннолетнюю. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает телеканал «360».

Ранее в ноябре сообщалось, что под Красноярском десятилетняя девочка-каратистка отбилась от педофила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге задержан подозреваемый в поджоге школьницы подросток
Полиция начала проверку после избиения школьницы в Минводах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017