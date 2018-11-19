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Совет по проведению Десятилетия детства создали в Коми

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В Республике Коми создали координационный совет по проведению Десятилетия детства. В его состав вошел 21 человек. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале администрации главы Республики Коми.

Исходя из документа, совет создан для того, чтобы обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений и других организаций при рассмотрении различных вопросов, связанных с проведением мероприятий в рамках Десятилетия детства. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Члены совета будут обсуждать возникнувшие при организации мероприятий проблемы и искать их решение исходя из практики, а также подготавливать предложения по определению приоритетных направлений и мероприятий государственной политики в интересах детей.

Должность председателя совета заняла председатель правительства республики Наталья Михальченкова. Также в совет вошли и.о. министра образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова, председатель Госсовета Надежда Дорофеева, министр физической культуры и спорта Николай Бережной, уполномоченный по правам ребенка Нелли Струтинская и другие.

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