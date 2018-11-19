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Четыре пассажира пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Якутии

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Четыре пассажира маршрутки госпитализированы после ДТП с грузовиком в Якутии. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу.

Авария произошла в Мирнинском районе на автодороге «Анабар». По данным правоохранительных органов, водитель междугороднего маршрутного такси во время съезда с моста выехал на встречную полосу и врезался в остановившийся перед мостом грузовик. В салоне маршрутки находились 16 пассажиров. Четверо из них госпитализированы, сообщает ИА YakutiaMedia.

Еще троим пассажирам врачи оказали помощь на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Погибшие находились в иномарке, которая загорелась после столкновения.

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