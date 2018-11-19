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Пострадавшая в керченском колледже студентка записала для отца видеопоздравление

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Студентка Керченского политехнического колледжа Наталья Калиниченко, пострадавшая во время взрыва, который 17 октября устроил студент выпускного курса Владислав Росляков, записала видеопоздравление ко дню рождения своего отца Юрия.

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НСН опубликовал кадры с согласия отца девушки.

Юрий Калиниченко отмечает день рождения 20 ноября. Его 16-летняя дочь волновалась, что из-за прошедшей операции не сможет поздравить его в этот день, поэтому записала поздравление заранее. Девушка прочитала стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной», выбрав его в качестве подарка.

Студентка находилась в эпицентре взрыва, который произошел в столовой учебного заведения 17 октября. Она получила серьезные травмы — ей ампутировали ступню, одно ухо не слышит из-за контузии, также у Натальи серьезные повреждения бедра. Пострадавшая до сих пор находится в реанимации в одной из больниц Москвы. Отец девушки рассказал, что, по словам медиков, в клинике ей придется остаться как минимум до середины 2019 года.

Взрыв прогремел в колледже 17 октября. Его устроил студент выпускного курса Владислав Росляков. Позже он открыл стрельбу по преподавателям и студентам, после чего совершил суицид. Жертвами трагедии стали 20 человек. Тело Рослякова было найдено в библиотеке на втором этаже. 

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила 10 ноября, что Росляков действовал в одиночку.

«Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия», — подчеркнула она.

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