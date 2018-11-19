Пострадавшая в керченском колледже студентка записала для отца видеопоздравление

Студентка Керченского политехнического колледжа Наталья Калиниченко, пострадавшая во время взрыва, который 17 октября устроил студент выпускного курса Владислав Росляков, записала видеопоздравление ко дню рождения своего отца Юрия.

НСН опубликовал кадры с согласия отца девушки.

Юрий Калиниченко отмечает день рождения 20 ноября. Его 16-летняя дочь волновалась, что из-за прошедшей операции не сможет поздравить его в этот день, поэтому записала поздравление заранее. Девушка прочитала стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной», выбрав его в качестве подарка.

Студентка находилась в эпицентре взрыва, который произошел в столовой учебного заведения 17 октября. Она получила серьезные травмы — ей ампутировали ступню, одно ухо не слышит из-за контузии, также у Натальи серьезные повреждения бедра. Пострадавшая до сих пор находится в реанимации в одной из больниц Москвы. Отец девушки рассказал, что, по словам медиков, в клинике ей придется остаться как минимум до середины 2019 года.

Взрыв прогремел в колледже 17 октября. Его устроил студент выпускного курса Владислав Росляков. Позже он открыл стрельбу по преподавателям и студентам, после чего совершил суицид. Жертвами трагедии стали 20 человек. Тело Рослякова было найдено в библиотеке на втором этаже.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила 10 ноября, что Росляков действовал в одиночку.

«Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия», — подчеркнула она.