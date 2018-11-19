Прямой эфир

Улицу и территорию школы затопило в Омске из-за коммунальной аварии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске на перекрестке улиц Лермонтова и 14-я Линия прорвало трубу с холодной водой. Полностью затоплены улица Лермонтова и территория школы № 1, но уроки не отменили.

Для ремонта сети отключены от водоснабжения одно административное здание и пять многоквартирных домов. Организован подвоз питьевой воды, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Движение автомобилей перекрыто. На месте работают спасатели, бригада водоканала, специалисты УДХБ, представители мэрии, передает ИА «Город55». После прометания проезжую часть покроют песко-соляной смесью. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицы в Екатеринбурге залило кипятком из-за коммунальной аварии
Более 2 тыс. человек и два детсада остались без тепла в Орле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017