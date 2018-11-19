Улицу и территорию школы затопило в Омске из-за коммунальной аварии

В Омске на перекрестке улиц Лермонтова и 14-я Линия прорвало трубу с холодной водой. Полностью затоплены улица Лермонтова и территория школы № 1, но уроки не отменили.

Для ремонта сети отключены от водоснабжения одно административное здание и пять многоквартирных домов. Организован подвоз питьевой воды, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Движение автомобилей перекрыто. На месте работают спасатели, бригада водоканала, специалисты УДХБ, представители мэрии, передает ИА «Город55». После прометания проезжую часть покроют песко-соляной смесью.