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Особый противопожарный режим сняли в Приморском крае

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В Приморье завершилось действие особого противопожарного режима. Соответствующее распоряжение подписал глава края Олег Кожемяко.

Особый режим был введен 29 октября, также из-за ухудшения пожарной обстановки в связи с лесными пожарами вводился режим повышенной готовности. В течение трех недель жителям Приморья было запрещено разводить открытый огонь и сжигать мусор, проводить огнеопасные работы на землях лесного фонда, посещать леса. Согласно распоряжению, подписанному врио губернатора Олегом Кожемяко, особый противопожарный режим снят 19 ноября. Об этом пишет Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области практически завершена подготовка к пожароопасному сезону 2019 года. В списке мероприятий значился ремонт лесных дорог, устройство минерализованных полос, обустройство противопожарных разрывов.

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