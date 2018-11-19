Роспотребнадзор предупредил россиян о дифтерии в Латинской Америке

Роспотребнадзор сообщил об угрозе дифтерии в странах Латинской Америки и рекомендовал воздержаться от поездок в эти регионы, сообщается на сайте ведомства 19 ноября.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Венесуэле, на долю которой пришлось 80% всех зарегистрированных случаев дифтерии. Также отмечен рост заболеваемости в Гаити и Колумбии.

Кроме того, рост заболеваемости наблюдается с 2017 года в Йемене и Бангладеш (Кокс-Базаре). Из-за нехватки необходимых лекарственных препаратов есть случаи гибели детей от болезни.

Дифтерия — инфекционное бактериальное заболевание, особенно опасное для детей от трех до семи лет. Основная мера профилактики — вакцинация.

Инфекция считалась ликвидированной с 90-х годов прошлого века, из-за чего в Венесуэле снизилось количество вакцинированных против нее. По данным Роспотребнадзора, в 2005 году было привито примерно 80% населения, в 2008 — уже 51%. В 2017 году количество вакцинированных составляло примерно 40% (20% в удаленных районах).

16 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США, рост заболевания выявили в 29 штатах. Причиной острой кишечной инфекции стал возбудитель сальмонеллеза, находившийся в полуфабрикатах из мяса кур.