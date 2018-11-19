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В Госдуме оценили новый размер пособия по уходу за ребенком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева прокомментировала новость о том, что максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 января 2019 года вырастет до 26 тыс. рублей.

«В последнее время очень многое делается в связи с принятием программы «Десятилетие детства» и трех национальных проектов — «Здравоохранение», «Демография» и «Просвещение». 26 тыс. рублей будет получать мама, которая работала и ушла в декрет, родила первого ребенка. Она полтора года каждый месяц будет получать эту сумму», — приводит слова депутата RT.

При этом Плетнева заметила, что мамы, которые не работали, будут получать меньше, но их государство тоже не оставит без внимания.

В настоящее время максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 24 тыс. рублей. В Фонде социального страхования 19 ноября рассказали, что с 1 января 2019 года эта сумма вырастет до 26 тыс. рублей. При этом минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 4,5 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

19 ноября также стало известно, что минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года увеличится почти до 52 тыс. рублей, максимальный размер пособия превысит 301 тыс. рублей.

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