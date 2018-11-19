США решили бороться с российским газом в Австрии

Власти Соединенных Штатов обеспокоены положением России на рынке природного газа в Австрии и намерены найти для региона другие источники газовых поставок. Эта задача указана в стратегии американского Госдепартамента по развитию отношений с Австрией, сообщает RT 19 ноября.

«Значительным вызовом остается усилившееся за последние несколько лет преобладание России на австрийском и региональном рынках природного газа. Соответственно, мы будем добиваться долгосрочных усилий по продвижению альтернативных источников газовых поставок для регионального газораспределительного центра на территории Австрии», — отмечается в документе.

Также в стратегии по развитию отношений между странами говорится о необходимости незамедлительного противодействия растущему влиянию России и Китая в Австрии.

Ранее 19 ноября сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия после строительства «Северного потока – 2» якобы начнет наступление на Украину. По его мнению, такие комментарии — это неприкрытое проявление нечестной конкуренции. Он также добавил, что альтернативой для Польши в этом случае является невыгодное и более дорогое американское топливо.

17 октября польская нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт на поставку американского топлива. При этом Польша не планирует полностью отказываться от закупок российского газа, однако правительство страны намерено добиваться от «Газпрома» снижения цен на сырье.