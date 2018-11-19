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Активисты обновили «карту убитых дорог» Владимирской области

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Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владимирской области подвели итоги мониторинга качества дорог в регионе. В настоящее время на «карте убитых дорог» — 702 проблемных участка. Эти улицы малопригодны для проезда. Их общая протяженность — 564 км.

По словам активистов проекта Игоря Шубникова и Сергея Федяева, которые приводит ИА «Владимирские новости», во Владимире самыми разбитыми считаются улицы Сперанского, Совхозная, Славная, Фатьянова и Верхняя Дубровна. Результаты мониторинга отправили в городскую администрацию, чтобы улицы включили в планы на ремонт в 2019 году.

Отчитались активисты и о результатах проверки качества ремонта дорог. Общественники поставили под сомнение трату на эти цели 30 млн рублей, поскольку, как показал мониторинг, в некоторых случаях дорожные службы меняли качественное дорожное полотно. Например, это зафиксировано на улице Мира и на проспекте Строителей во Владимире. Пока городские власти не дали ответа на вопрос о правомерности подобных действий.

Ранее сообщалось о том, что власти Владимирской области закупили шесть новых машин скорой медицинской помощи. Они полностью оборудованы необходимой техникой. Средства на покупку поступили из федерального бюджета.

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