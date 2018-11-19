ВМС Аргентины опубликовали фотографии затонувшей подлодки San Juan

Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии затонувшей подводной лодки San Juan («Сан-Хуан»), обнаруженной спустя год после исчезновения. На снимках видна разрушенная часть корпуса подлодки и ее движущий винт.

«Также были идентифицированы и другие части подлодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой частью и кормой», — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным 18 ноября в Twitter ВМС.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) November 18, 2018

В минобороны Аргентины уже сообщили, что поднимать подлодку на поверхность не будут из-за отсутствия необходимых технических средств. Глава ведомства Оскар Агуад отметил, что «Сан-Хуан» лежит на глубине 900 м.

Дизель-электрическая подводная лодка пропала 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, все они признаны погибшими.

Спустя год и два дня с момента исчезновения ее обнаружила американская компания Ocean Infinity. Предварительной причиной крушения назван взрыв на борту.