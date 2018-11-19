Пациентов психоневрологического интерната эвакуировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге пациенты психоневрологического интерната были эвакуированы в ночь на 19 ноября. Причиной стало короткое замыкание в электропроводке, сообщает «РИА Новости».

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 0:07 мск. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в одной из палат на первом этаже произошло короткое замыкание. Горения не было, однако решение об эвакуации экстренные службы всё же приняли, информирует телеканал «78».

На улицу из здания вывели около 40 пациентов. Пострадавших нет. На месте работали 75 человек личного состава МЧС и 20 единиц техники.

10 ноября в Петербурге горел гипермаркет «Лента». Огонь тушили несколько часов. Площадь возгорания составила около 5 тыс. кв. м. В ходе тушения обрушилась крыша здания. Во время пожара никто не пострадал.