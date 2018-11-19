Прямой эфир

«РИА Новости» опубликовало фотографии новых плацкартных вагонов РЖД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые плацкартные вагоны компании «Российские железные дороги» (РЖД) станут более комфортными для пассажиров благодаря модульным конструкциям, создающим больше индивидуального пространства. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает «РИА Новости».

На опубликованных изображениях видно, что пассажирские места выглядят как диваны с подголовниками.

Кроме того, каждое место оборудовано шторкой наподобие жалюзи, которую можно закрыть и получить полностью изолированное пространство.

Новый дизайн также предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места.

В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла.

В РЖД подлинность снимков подтвердили. По данным пресс-службы компании, новые вагоны появятся уже в 2019 году.

Ранее, 8 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инвестиционная программа РЖД на 2019 год превысит 680 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЖД договорилось с итальянской Enel о поставках электроэнергии
РЖД подаст заявку на строительство железных дорог в Саудовской Аравии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017