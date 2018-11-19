«РИА Новости» опубликовало фотографии новых плацкартных вагонов РЖД

Новые плацкартные вагоны компании «Российские железные дороги» (РЖД) станут более комфортными для пассажиров благодаря модульным конструкциям, создающим больше индивидуального пространства. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает «РИА Новости».

На опубликованных изображениях видно, что пассажирские места выглядят как диваны с подголовниками.

Кроме того, каждое место оборудовано шторкой наподобие жалюзи, которую можно закрыть и получить полностью изолированное пространство.

Новый дизайн также предусматривает наличие электрической розетки и USB-разъемов, а также освещение для каждого пассажирского места.

В туалетах появятся гигиенические души, пеленальные столики, встроенный фен для рук, автоматические краны и дозаторы мыла.

В РЖД подлинность снимков подтвердили. По данным пресс-службы компании, новые вагоны появятся уже в 2019 году.

Ранее, 8 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инвестиционная программа РЖД на 2019 год превысит 680 млрд рублей.