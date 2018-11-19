Стали известны итоги переговоров Медведева и премьер-министра Вьетнама

Глава правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук провели переговоры в Ханое в понедельник, 19 ноября. Они договорились о наращивании сотрудничества в целом ряде сфер.

«Мы удовлетворены тем, что сотрудничество в сфере обороны, безопасности, образования, науки и технологий, культуры, а также сотрудничество между регионами наших двух стран очень позитивно развивается и договорились о расширении сотрудничества в этих очень перспективных сферах», — сказал Нгуен Суан Фук по итогам встречи, передает ТАСС.

Также премьер отметил, что рассчитывает на увеличение товарооборота с Россией до $10 млрд в 2020 году. По его словам, в 2017 году двусторонний товарооборот уже составил $3,55 млрд, что на 31% больше по сравнению с 2016 годом.

Российский премьер Дмитрий Медведев в первую очередь отметил, что рассчитывает на укрепление связей между энергетическими компаниями двух стран. По его словам, в будущем будут создаваться благоприятные условия для реализации совместных и новых проектов с участием «Газпрома», «Роснефти», «Зарубежнефти», «Петровьетнама» и многих других компаний.



Медведев прибыл во Вьетнам с официальным двухдневным визитом в воскресенье, 18 ноября.

Генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг совершил официальный визит в Россию с 5 по 8 сентября. В том числе он встретился с президентом страны Владимиром Путиным.