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Стали известны итоги переговоров Медведева и премьер-министра Вьетнама

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Фото: REUTERS/Luong Thai Linh
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Глава правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук провели переговоры в Ханое в понедельник, 19 ноября. Они договорились о наращивании сотрудничества в целом ряде сфер.

Энергетика дружбы
Россия и Вьетнам договорились наращивать сотрудничество в нефтегазовой сфере

«Мы удовлетворены тем, что сотрудничество в сфере обороны, безопасности, образования, науки и технологий, культуры, а также сотрудничество между регионами наших двух стран очень позитивно развивается и договорились о расширении сотрудничества в этих очень перспективных сферах», — сказал Нгуен Суан Фук  по итогам встречи, передает ТАСС

Также премьер отметил, что рассчитывает на увеличение товарооборота с Россией до $10 млрд в 2020 году. По его словам, в 2017 году двусторонний товарооборот уже составил $3,55 млрд, что на 31% больше по сравнению с 2016 годом.

Российский премьер Дмитрий Медведев в первую очередь отметил, что рассчитывает на укрепление связей между энергетическими компаниями двух стран. По его словам, в будущем будут создаваться благоприятные условия для реализации совместных и новых проектов с участием «Газпрома», «Роснефти», «Зарубежнефти», «Петровьетнама» и многих других компаний.

Медведев прибыл во Вьетнам с официальным двухдневным визитом в воскресенье, 18 ноября.

Генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг совершил официальный визит в Россию с 5 по 8 сентября. В том числе он встретился с президентом страны Владимиром Путиным.

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