Нейросеть научили подделывать отпечатки пальцев

Специалисты из нью-йоркского университета разработали программу на основе нейросетей под названием DeepMasterPrints, которая способна подделывать отпечатки пальцев и взламывать биометрические системы. Об этом специалисты рассказали в докладе на конференции по безопасности в Лос-Анджелесе.

По их словам, искусственный интеллект может взломать биометрические системы и подделать хранящиеся в базе данных отпечатки.

DeepMasterPrints использует два самых слабых места дактилоскопической идентификации, пишет телеканал «360».

Алгоритм учитывает, что обычно отпечаток сканируется не целиком, а рельефы пальца у многих повторяются. На основании этого система вычислила несколько основных для расшифровки паттернов.

Итогом исследования ученых стала возможность быстро создавать такие отпечатки пальцев, которые подходят сразу к нескольким разным аккаунтам в биометрических системах. Специалисты надеются, что их разработка поможет выявить все уязвимости подобной защиты и устранить их.