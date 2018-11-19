Лифт с пассажирами рухнул с 95 этажа небоскреба в Чикаго
Лифт с шестью пассажирами, среди которых беременная женщина, упал с высоты 95 этажа одного из самых высоких небоскребов Чикаго (США).
Падавшая кабина застряла на 11 этаже.
Инцидент произошел вечером 16 ноября в 100-этажном здании Ханкок-центра.
Как сообщает Daily Mail, двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов спускались из ресторана на 95 этаже, когда внезапно лопнул один из тросов, и лифт начал падать.
«Вначале я думал, что мы умрем. Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, а затем я услышал стук и хлопок», –– рассказал турист Хайме Монтемайор.
Пассажиры не знали, насколько низко упала кабина, пока их не нашли спасатели. Экстренным службам понадобилось порядка трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для вызволения людей.
В результате инцидента никто не пострадал.
В июле сообщалось, что лифт с пассажирами упал в жилом 22-этажном доме на северо-востоке Москвы.