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Лифт с пассажирами рухнул с 95 этажа небоскреба в Чикаго

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Фото: Global Look Press/Uwe Kazmaier
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Лифт с шестью пассажирами, среди которых беременная женщина, упал с высоты 95 этажа одного из самых высоких небоскребов Чикаго (США).

Падавшая кабина застряла на 11 этаже.

Инцидент произошел вечером 16 ноября в 100-этажном здании Ханкок-центра.

Как сообщает Daily Mail, двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов спускались из ресторана на 95 этаже, когда внезапно лопнул один из тросов, и лифт начал падать.

«Вначале я думал, что мы умрем. Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, а затем я услышал стук и хлопок», –– рассказал турист Хайме Монтемайор.

Пассажиры не знали, насколько низко упала кабина, пока их не нашли спасатели. Экстренным службам понадобилось порядка трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для вызволения людей.

В результате инцидента никто не пострадал.

В июле сообщалось, что лифт с пассажирами упал в жилом 22-этажном доме на северо-востоке Москвы.

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