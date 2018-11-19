Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 ноября

Облачная погода с небольшими осадками в виде снега ожидается в Московском регионе в понедельник, 19 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс 2 градусов.

«Местами гололедица, ветер северный, северо-восточный 3–8 м/с», –– говорится в прогнозе синоптиков.

В ночь на вторник столбики термометров покажут от минус 4 до минус 2 градусов. Днем 20 ноября ожидается от минус 1 до плюс 1. Сохранится облачная погода, возможен снег.

Ранее в воскресенье синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе в Москву и Подмосковье придут морозы. Снежный покров будет нарастать и достигнет порядка 4 см. Водителям рекомендовано сменить резину на зимнюю.