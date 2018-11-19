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Финляндия выступает за участие России в Совете Европы

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Сохранение участия России в Совете Европы и возвращение ее делегации полномочий станет приоритетом финских депутатов во время председательствования страны в организации.

Об этом «Известиям» сообщила член финской делегации в ПАСЕ Сиркка-Лииза Анттила.

«Выход стран, в том числе и России, из Совета Европы плохо скажется как на самой организации, так и на ситуации вокруг прав человека в Европе», — сообщила депутат.

Она добавила, что ПАСЕ нужно работать с Москвой, в том числе и для преодоления кризиса на Украине.

Анттила заявила, что финские парламентарии были против исключения России из организации и надеются на возвращение российских парламентариев.

В свою очередь, источники в Госдуме сообщили, что Россия надеется, что кризис в ПАСЕ будет разрешен с помощью Финляндии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отказ от изоляции: Финляндия выступает за участие РФ в Совете Европы

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