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В Италии покончил с собой 19-летний футболист

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Фото: Global Look Press/Guido Kirchner
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Футболист итальянского клуба «Мартина», 19-летний Фабиано Колуччи, найден мертвым в своем доме, сообщило 18 ноября издание La Gazzetta dello Sport.

Тревогу о пропаже футболиста забил капитан «Мартины» Марко Амато. По его словам, они с Колуччи должны были встретиться, однако спортсмен так и не пришел.

Обнаружил футболиста без признаков жизни его младший брат в гараже их дома.

Основной причиной смерти рассматривается самоубийство. По данным издания, Колуччи очень тяжело переживал развод родителей.

«Мартина» выступает в шестой лиге Италии. Руководство клуба попросило перенести следующий матч из-за трагедии.

В июне сообщалось, что в возрасте 18 лет скончался футболист английского клуба «Мэнсфилд Таун» Райан Эванс. Спортсмен умер во сне.

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