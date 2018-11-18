СКА обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра закончилась со счетом 2:1.

В составе победителей шайбами в ворота противника отметились Антон Белов (14-я минута) и Максим Карпов (35). Среди проигравших отличился Андрей Чибисов (25), указывает ТАСС.

Петербуржцы победили четыре раза подряд. В следующий раз команда встретится с череповецкой «Северсталью» 22 ноября, а «Металлург» в тот же день сыграет с казанским «АК Барс».

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