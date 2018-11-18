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В Кремле исключили возможность автоматической передачи Курил Японии

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Упоминание декларации 1956 года в переговорах между Россией и Японией не влечет автоматическую передачу островов Токио, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Оба лидера приняли решение взять за основу декларацию 1956 года. Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет. Об этом, собственно, говорил президент Путин, отвечая на вопросы журналистов», — передает RT слова Пескова.

Представитель Кремля выразил уверенность, что данный вопрос может быть решен. При этом он вспомнил опыт предыдущих подобных переговоров. Тогда у России возник территориальный спор с Китаем.

«Путин неоднократно приводит этот пример, он постоянно апеллирует к тем переговорам, которые шли несколько десятилетий», — отметил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул важность для России соглашения с Японией, которое расширит возможности для сотрудничества государств. По заявлению Пескова, отсутствие мирного договора является для японских партнеров «неким ограничителем», который не дает задействовать весь потенциал отношений двух стран.

Для решения спора о принадлежности южных Курильских островов России и Японии понадобится компромисс, учитывающий интересы обеих сторон.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности островов, которые перешли СССР по окончании войны. Япония продолжает считать их своими «северными территориями», настаивая на пересмотре Совместной декларации Советского Союза и Японии от 1956 года.

Согласно документу, острова Шикотан и Хабомаи переходят к стране после заключения мирного договора. Судьба островов Итуруп и Кунашир в соглашении не определена. Москва заявляет, что российский суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Японии надеются ускорить подписание мирного соглашения. Для этого премьер-министр Абэ в начале 2019 года посетит Россию.

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