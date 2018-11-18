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Москвичей пригласили на ледовые спектакли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить ледовые спектакли. Об этом 18 ноября он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в конце следующей недели в парках открывается зимний сезон и москвичей будут ждать увлекательные программы.

В Бабушкинском парке готовится постановка по мотивам «Щелкунчика», а в сквере по Олонецкому проезду — «Снежная королева».

Узнать, какую программу подготовили в других московских парках, можно на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в Москве открылись первые в этом сезоне катки. Покататься на коньках уже сейчас можно в саду «Эрмитаж», «Сокольниках» и в Таганском парке.

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