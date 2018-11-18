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Худрук театра «Суббота» Смирнов-Несвицкий скончался в Петербурге

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Фото: ТАСС/Сергей Вдовин
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Художественный руководитель государственного театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили на официальной странице театра в сети «ВКонтакте» 18 ноября.

«С грустью сообщаем, что вечером 17 ноября 2018 г. на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался основатель и художественный руководитель театра «Суббота» профессор Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий», — говорится в сообщении.

Юрий Смирнов-Несвицкий родился и учился в Ленинграде. Он основал коллектив, ставший впоследствии «Театральным клубом «Суббота», в марте 1969 года. «Суббота» стала государственным заведением в 1994 году.

В театре выступали Семен Спивак, Константин Хабенский, Анжелика Неволина, Александра Яковлева.

Помимо этого, Смирнов-Несвицкий был сотрудником НИО Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и возглавлял его в 1985–1990 гг. Также он написал несколько десятков научных и критических статей о творчестве Маяковского, Вахтангова и Бунина.

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