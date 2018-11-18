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Васильева заступилась за проваливших тест по математике учителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр просвещения России Ольга Васильева назвала исследование компетенции школьных учителей, в рамках которого большинство педагогов не справились с заданиями, некорректным.

Выступая в программе Первого канала «Толстой. Воскресенье», министр отметила, что опубликованы результаты исследования, которое еще не закончилось.

«Мое глубочайшее убеждение — что оно некорректно от начала и до конца <…> Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным», — цитирует Васильеву ТАСС.

13 ноября Рособрнадзор опубликовал результаты тестирования учителей-предметников. Проверялись 22 тыс. педагогов из 67 регионов. Выяснилось, что половина участников не прошла тесты по таким предметным областям, как математика и информатика и основы духовно-нравственной культуры народов России. Четверть не справились с заданиями по истории, экономике, русскому языку и литературе, а также предмету «Россия в мире». Исследование было анонимным, на работе тестируемых результаты не скажутся, отметили в ведомстве.

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