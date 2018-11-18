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В Белоруссии построили танк по эскизам Леонардо да Винчи

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Фото: youtube.com
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В Белоруссии создали танк по эскизам Леонардо да Винчи, об этом 15 ноября сообщает портал «Минск-Новости».

«Боевую машину» создали для съемок фантастического фильма «Авантюры Прантиша Вырвича». Устройство весит 4 т, стоит на колесной базе и управляется шестью лошадьми. Внутри танка сделаны всяческие приборы, которые создают антураж середины XVIII века, в котором и происходит действие фильма. Изготавливали его больше двух месяцев.

Отмечается, что второй такой танк уже есть в Швеции, но белорусский вариант машины уже доделан: он может ездить и пускать дым из выхлопной трубы.

5 ноября в США назвали пять малоизвестных особенностей российских «танков-убийц». По словам эксперта издания The National Interest Чарли Гао, эти особенности делают российские боевые машины не только уникальными, но и живучими.

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