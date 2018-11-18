«Сибирь» впервые за последние пять лет обыграла московское «Динамо»

Новосибирский клуб «Сибирь» впервые за последние пять лет обыграл московский клуб «Динамо» со счетом 6:4 в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщает ТАСС. Клуб не мог обойти московскую команду на протяжении восьми игр.

В клубе лидеров отличились Владимир Первушин (10-я минута), Юкка Пелтола (30), Никита Михайлов (34), Джордан Карон (35), Глеб Зырянов (49) и Александр Шаров (59).

Среди участников «Динамо» шайбы забили Микс Индрашис (6), Вячеслав Кулемин (33), Вадим Шипачев (50) и Дмитрий Кагарлицкий (53).

Новосибирская команда победила второй раз подряд и третий за последние 10 встреч. В настоящее время клуб находится на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, получив 17 очков в 30 играх.

«Динамо» занимает восьмую позицию в Западной конференции, набрав 25 очков в 29 встречах.

20 ноября «Сибирь» сыграет с уфимским клубом «Салават Юлаев». Спустя два дня московская команда встретится с ярославским «Локомотивом».

15 ноября в матче КХЛ московский ЦСКА разгромил казанский «Ак Барс» со счетом 5:0.

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