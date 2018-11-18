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Ушаков сообщил о скором начале подготовки переговоров Путина и Трампа

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о скором начале подготовки встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита «двадцатки». Об этом 18 ноября сообщает агентство «Интерфакс».

Он также отметил, что президенты сами подтвердили намерение провести встречу. По словам Ушакова, лидеры стран говорили об этом, когда прощались после прошедших мероприятий в Париже.

11 ноября Путин и Трамп приняли участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже. Там им удалось провести короткую беседу, в ходе которой лидеры двух стран договорились встретиться в Аргентине. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

15 ноября стало известно, что президенту России, который находится на саммите Россия–АСЕАН в Сингапуре, удалось провести непродолжительную беседу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Очередное обострение отношений между Москвой и Вашингтоном произошло в октябре после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвинили РФ в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, указав, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.

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