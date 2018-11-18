В Великобритании привлекут войска в случае провала выхода страны из ЕС

В Великобритании военные разрабатывают меры экстренного реагирования в случае провала выхода страны из состава ЕС «без сделки». Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщает Daily Mail.

Планами предусмотрена помощь военных в поддержке общественного порядка, включая доставку медикаментов в больницы по всей стране. В случае непредвиденных обстоятельств власти задействуют армию, включающую почти 1,2 тыс. военнослужащих. Еще 10 тыс. солдатов смогут оперативно привлечь в случае чрезвычайной ситуации.

15 ноября Мэй, ознакомившись с черновым соглашением по Brexit, заявила, что проект документа близок к ее представлениям и соответствует экономическим интересам страны. Она также отметила, что британский кабмин поддержал проект соглашения по выходу страны из ЕС.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года. Однако Лондон уже настаивает на его продлении.