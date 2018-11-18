Авиадебошира сняли с рейса Москва–Анталья в аэропорту Домодедово

Пьяного авиадебошира сняли с рейса Москва–Анталья в столичном аэропорту Домодедово, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 ноября. Полицейские задержали и доставили в дежурную часть 31-летнего уроженца Нижнего Новгорода, который нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников.

«Гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство», — сообщается на сайте ведомства.

16 ноября в аэропорту Сочи транспортная полиция сняла с рейса 54-летнего жителя столицы, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту самолета, вылетавшего в Москву.