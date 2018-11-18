В Днепропетровской области сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита

В Днепропетровской области сторонники автокефалии украинской церкви штурмовали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Об этом 18 ноября сообщает агентство УНН.

Отмечается, что люди пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии.

Один из участников назвал себя членом «Правого сектора» (организация запрещена в России) и сказал, что не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания «единой поместной автокефальной церкви». Другой участник также признался, что он «не в теме», но поддерживает идею «свободной Украины», сообщает «Интерфакс».

Агентство также уточнило, что за происходящим наблюдали представители правоохранительных органов, которые не вмешивались.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановлению в сане главы Киевского патриархата Филарета Денисенко и главы Украинской автокефальной церкви архиепископа Макария Малетича. Кроме того, Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.