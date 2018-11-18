Прямой эфир
Сюжет:

В Днепропетровской области сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита

0
Фото: facebook.com/Первый Криворожский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Днепропетровской области сторонники автокефалии украинской церкви штурмовали резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Об этом 18 ноября сообщает агентство УНН.

На ладан дышат: новое испытание для отношений Москвы и Киева
За локальным церковным конфликтом на Украине стоит глобальная геополитика

Отмечается, что люди пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии.

Один из участников назвал себя членом «Правого сектора» (организация запрещена в России) и сказал, что не является «религиозным человеком», однако выступает за идею создания «единой поместной автокефальной церкви». Другой участник также признался, что он «не в теме», но поддерживает идею «свободной Украины», сообщает «Интерфакс».

Агентство также уточнило, что за происходящим наблюдали представители правоохранительных органов, которые не вмешивались.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановлению в сане главы Киевского патриархата Филарета Денисенко и главы Украинской автокефальной церкви архиепископа Макария Малетича. Кроме того, Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полный разрыв: христианство оказалось на пороге третьего раскола
Решение Священного синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинополем поставило перед выбором весь православный мир
В Киеве опровергли слухи о крике Порошенко при разговоре с главой УПЦ МП

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017