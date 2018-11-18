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Эксперт рассказал об исчерпании экономических мер сдерживания цен на топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Экономические меры для сдерживания цен на топливо исчерпаны. Об этом в интервью программе «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ сказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

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«На протяжении всего года идет некая завуалированная борьба между интересами Минфина и интересами отрасли», — отметил он. Ведомству выгодно держать высокие акцизы и слабый рубль. Но для отрасли поставки на внешние рынки становятся выгоднее поставок на внутренний. Это ведет к перетоку товара и возникновению дефицита. Пример этого можно было наблюдать весной, когда цены резко пошли вверх, отметил Аркуша.

В той ситуации правительство и лично вице-премьер Дмитрий Козак нашли экономические рычаги для решения вопроса.

«На фоне снижения акцизов и некоторых административных моментов, связанных с заморозкой цен, рынок удалось насытить. Лето мы прошли достаточно спокойно, всё стабилизировалось, цены не повышались, оптовые цены пошли вниз, и рынок стал работать в нормальной ситуации», — отметил глава Топливного союза.

В августе и сентябре мировые цены на нефть повысились, это опять привело к тем же самым проблемам, которые были в мае. На фоне замороженных розничных цен это привело к дополнительным проблемам для розничного бизнеса, так как оптовые цены продолжали рост, а розничные были зафиксированы.

«Дальше экономические меры оказались исчерпаны. Более того, с началом нового года у нас повышается НДС, но самое главное, что в полтора раза увеличивается акциз, это не может не сказаться на росте цен», — уверен Аркуша.

Никто на рынке не понимает, как будет работать вводимый с 1 января отрицательный акциз, отметил он, поэтому предсказать его влияние на ситуацию пока нельзя. Однако после совещания правительства с нефтяниками установлен рост цен на 1,7%. В дальнейшем он должен оставаться на уровне инфляции. В прошлые два года это условие соблюсти не удалось, но в этом всё, может быть, будет иначе, отметил глава Топливного союза.

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