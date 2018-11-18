В системе регистрации в аэропорту Каира произошел сбой

В терминалах международного аэропорта Каира в воскресенье, 18 ноября, произошел сбой в системе регистрации вылетов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что технические неполадки возникли «в каналах связи глобальной системы бронирования и системы контроля и регистрации». В связи с этим была затруднена деятельность сотрудников в пассажирских терминалах 2 и 3, а также в зале сезонных вылетов.

По заявлению министерства гражданской авиации страны, в аэропорту «создана специальная бригада» для скорейшего устранения сбоев. Пассажирам обеспечивают возможности для оперативного оформления на рейсы.

По информации, полученной из аэропорта, в терминале 2 своего вылета ожидают сотни пассажиров, в том числе на рейс авиакомпании Egypt Air, который должен доставить людей в Москву. Регистрация на самолет, который полетит в столицу России, осуществляется вручную.

16 ноября из-за сильного снегопада была парализована работа крупных аэропортов в Канаде. Сотни рейсов отменили. Тогда в некоторых районах выпало до 25 см снега, что почти в три раза превысило месячную норму осадков.