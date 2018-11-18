Прямой эфир

В системе регистрации в аэропорту Каира произошел сбой

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhao Dingzhe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В терминалах международного аэропорта Каира в воскресенье, 18 ноября, произошел сбой в системе регистрации вылетов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что технические неполадки возникли «в каналах связи глобальной системы бронирования и системы контроля и регистрации». В связи с этим была затруднена деятельность сотрудников в пассажирских терминалах 2 и 3, а также в зале сезонных вылетов.

По заявлению министерства гражданской авиации страны, в аэропорту «создана специальная бригада» для скорейшего устранения сбоев. Пассажирам обеспечивают возможности для оперативного оформления на рейсы.

По информации, полученной из аэропорта, в терминале 2 своего вылета ожидают сотни пассажиров, в том числе на рейс авиакомпании Egypt Air, который должен доставить людей в Москву. Регистрация на самолет, который полетит в столицу России, осуществляется вручную.

16 ноября из-за сильного снегопада была парализована работа крупных аэропортов в Канаде. Сотни рейсов отменили. Тогда в некоторых районах выпало до 25 см снега, что почти в три раза превысило месячную норму осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт Амстердама возобновил авиасообщение после сбоя
В аэропорту Мюнхена случился коллапс после отмены 330 рейсов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017