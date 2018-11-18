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Эксперты прокомментировали украинские угрозы «большой войны»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Милитаристская риторика Киева вызывает «презрительную жалость». При этом реальные боевые возможности не позволяют Украине воевать с Россией, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Украинские военные возможности, особенно флота, не позволяют вести какие-либо боевые действия Украины против России, это просто самоубийство», — заявил Коротченко агентству «РИА Новости». Он добавил, что такое развитие событий накануне президентских выборов стало бы для действующего украинского лидера Петра Порошенко «политической катастрофой без каких-либо шансов».

Депутат Госдумы Игорь Швыткин, комментируя угрозы войной со стороны Украины, заявил: «Мы не будем оглядываться на возможные военные конфликты с какой-либо страной, если это ущемляет наши национальные интересы».

«Поэтому мы действуем в соответствии с нормами международного права, и если будет необходимость, мы закроем акваторию Азовского моря для прохода украинских кораблей с целью обеспечения национальных интересов нашего государства», — цитирует его Федеральное агентство новостей.

Ранее бывший заместитель главы генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в статье для украинского издания «Апостроф» написал, что если Россия закроет Азовское море для украинских судов, это может привести к «большой войне». Однако это противостояние, по его мнению, будет нецелесообразным, так как полноценно ответить российской армии страна не сможет.

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