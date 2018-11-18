Ресторан Vаниль представит ужин от итальянского шефа Леандро Луппи

20 ноября в ресторане Vаниль пройдет гастрономический ужин в рамках недели итальянской кухни от шеф-повара Леандро Луппи, возглавляющего ресторан Vecchia Malcesine (1* Michelin).

Гости смогут насладиться специальном сетом из итальянских блюд, приготовленных Луппи в рамках визита в Москву. Винное сопровождение сета подобрано компанией MBG Wine, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Леандро Луппи открыл свой первый ресторан в 1987 году в Больцано (область Трентино — Альто-Адидже). Позже он переехал на озеро Гарда и в 1998 году открыл новое заведение, получившее звезду Michelin, в Мальчезине.

Меню ужина:

Тартар из сибаса в соусе из хрена с малиновым пюре и безе;

Crede Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut (Bisol);

Традиционная карбонара озера Гарда с белою форелью;

Solosole Vermentino Bolgheri DOC 2017 (Poggio al Tesoro);

Каре ягненка с копченым картофелем в соусе из калабрийской колбасы n’duja и конфи из лука-шалота;

Le Mortelle Botrosecco Maremma Toscana DOC 2014 (Antinori);

Тирамису с кофейным муссом.

Стоимость ужина — 6 тыс. рублей.

Материал публикуется на правах рекламы