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Власти США согласовали правила производства искусственного мяса

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Фото: Depositphotos
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Министерство сельского хозяйства США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны (FDA) согласовали правила производства и продажи искусственно выращенного в лабораториях мясо. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

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FDA будет отвечать за контроль сбора животных клеток, сотрудники министерства займутся вопросами маркировки и производства. Детали соглашения будут дорабатываться до 26 декабря. Ведомства уверены, что смогут гарантировать безопасность продукции такого рода.

Эксперименты по выращиванию искусственного мяса из клеток в США начались в рамках разработки питания для астронавтов NASA. Метод одобрен в 1995 году, эксперименты начались шесть лет спустя. Опыты также проводились в других странах, однако массовое производство продукта пока не налажено.

В октябре 2018 года об успешном производстве «мяса из пробирки» сообщили ученые из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Они также заявили, что до массового производства пока далеко.

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