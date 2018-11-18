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В Словении открыли мемориальную табличку в память о российских воинах

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Фото: Global Look Press/Egmont Strigl
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По случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Словении установили мемориальную табличку в память о российских солдатах. Об этом 17 ноября сообщили в посольстве РФ в Словении.

Мероприятие прошло на территории словенского лечебно-оздоровительного курорта «Римские термы». Мемориал установили на Русской аллее, которая получила свое название в честь попавших в плен солдат Российской империи. Именно они прокладывали все 1224 м этой аллеи.

«Местные жители установили огромный валун с мемориальной табличкой, почтив память солдат», — рассказали российские дипломаты в Facebook.

11 ноября сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Париж и участия в мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, почтил память русских солдат и офицеров. Российский лидер возложил цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса.

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