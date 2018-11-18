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Валерию Фокину вручили высшую театральную премию Европы

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Европейскую театральную премию вручили художественному руководителю Александрийского театра, режиссеру Валерию Фокину. Об этом сообщил корреспондент 78.ru в субботу, 17 ноября.

Награждение прошло в рамках VII Санкт-Петербургского культурного форума.

«В этом году также исполнилось 15 лет с тех пор, как Валерий Фокин руководит знаменитым Александринским театром. Он возродил его былую славу, сделал его по-настоящему петербургским», — заявил на церемонии глава города Александр Беглов.

Европейская театральная премия (учреждена в 1986 году) присуждается «за выдающийся вклад в улучшение взаимопонимания между народами» и считается самой престижной европейской наградой в культурной сфере. Вручается в двух номинациях: Европейская театральная премия и Европейская премия «Театральная реальность».

9 октября режиссер театра и кино Андрей Кончаловский заявил, что в России должна быть государственная театральная премия, потому что решения «Золотой маски» част носят односторонний характер.

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