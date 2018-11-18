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Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 76 человек

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 76 человек, еще 1276 числятся пропавшими без вести. Такие данные в воскресенье, 18 ноября, привел шериф округа Бьютт Кори Хони во время пресс-конференции.

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«С прошлой ночи были обнаружены останки еще пяти человек, таким образом общее число теперь составляет 76. Количество пропавших без вести на сегодня возросло до 1276, то есть увеличилось на 275 человек», — цитирует полицейского «РИА Новости».

C начала месяца в Калифорнии бушуют мощные лесные пожары, ставшие самыми разрушительными в истории штата. С 10 ноября в регионе действует режим ЧС, президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.

Американский лидер сравнил стихию с монстром и не исключил количества жертв в сотни человек.

Огонь охватил порядка 59 тыс. га и разрушил более 12 тыс. строений, среди них дома знаменитых голливудских актеров и певцов.

В субботу сообщалось, что пользователей соцсетей поразило фото дома актера Энтони Хопкинса, стоящего в целости посреди пепелища в Калифорнии.

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